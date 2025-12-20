Ecuador detectó primer caso de "supergripe" en su territorio

El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador confirmó este sábado el primer caso de influenza A (H3N2) variante K, correspondiente a un paciente en el sur del país.

El caso ha sido identificado oportunamente y el paciente se encuentra bajo seguimiento médico, cumpliendo los protocolos establecidos para este tipo de infección respiratoria, indicó en un comunicado.

El Ministerio aseveró que mantiene activos los sistemas de vigilancia epidemiológica y el monitoreo permanente de virus respiratorios a nivel nacional.

Reiteró a la población la importancia de mantener medidas preventivas, como el lavado frecuente de manos y el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios.

Ante cualquier signo de alerta, el MSP pidió a la ciudadanía que acuda oportunamente a los servicios de salud.

Asimismo, recordó que la vacunación contra la influenza continúa disponible de manera gratuita en los centros de salud del país, especialmente para los grupos prioritarios.