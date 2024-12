California: Seis mil personas evacuaron por avance descontrolado de incendio

Un incendio todavía sin controlar ha obligado a la evacuación de unas 6.000 personas y el cierre de carreteras y escuelas ante el riesgo de rápida propagación de las llamas en la ciudad de Malibú, en el oeste de California.

El incendio, conocido como Franklin, ha quemado más de 2.200 acres (890 hectáreas) en menos de 24 horas y se extendió a lo largo de la costa del Pacífico, obligando al cierre de todas las escuelas hasta nuevo aviso en el centro y el este de la ciudad, informó el departamento de Bomberos de California (FireCal).

Los equipos de bomberos trabajan a contrarreloj para apagar las llamas, que se originaron anoche a la altura de la carretera de Malibu Canyon y el parque estatal Malibu Creek.

Widespread Red Flag conditions across much of Southern California due to Santa Ana Winds will continue to be a threat to residents and property throughout the week.



