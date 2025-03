Casi 100 judíos detenidos en la Torre Trump en protesta de apoyo a activista propalestino

Casi un centenar de personas fueron arrestadas este jueves durante una manifestación liderada por un grupo judío en la que ocuparon la Torre Trump, en Nueva York, en protesta por el arresto del activista propalestino de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil.

Los manifestantes denunciaban hoy que la Administración del presidente Donald Trump justificó su detención como una acción para combatir el antisemitismo.

"El secuestro de Mahmoud no tiene nada que ver con la seguridad judía. El Gobierno de Trump cree que puede reprimir la disidencia y arrebatar derechos constitucionales. Conocemos esta estrategia. Nos negamos a permitir que secuestren a nuestros vecinos en nuestro nombre", indicó el grupo Jewish Voice for Peace en su página de X.

En un momento dado, la policía de la ciudad acudió a la Torre Trump y arrestó a 98 personas; mientras los agentes los llevaban esposados a un autobús de la ciudad, estos continuaron gritando pidiendo la libertad para Khalil y Palestina.

"Como judíos, nos estamos apoderando de la Torre Trump para manifestar nuestro rechazo masivo (al arresto de Khalil). No nos quedaremos de brazos cruzados mientras este régimen fascista intenta criminalizar a los palestinos y a todos aquellos que exigen el fin del genocidio del pueblo palestino perpetrado por el Gobierno israelí y financiado por Estados Unidos. Nunca dejaremos de luchar por una Palestina libre", agregó.

La detención de Khalil

A eso del mediodía, los manifestantes, que llevaban una camiseta roja en la que se leía 'Not in our name' (No en nuestro nombre), ocuparon el vestíbulo del edificio, sede de la organización Trump y donde el presidente mantuvo su residencia oficial hasta que se mudó de Nueva York en 2019.

Los asistentes sostenían, además, pancartas con diversos mensajes como 'Liberen a Mahmoud', 'Paren la prohibición de musulmanes', 'Palestina libre', 'Nunca más para nadie' o 'Judíos por la libertad de Palestina', y gritaban pidiendo la liberación del antiguo estudiante universitario.

Khalil, uno de los líderes de las protestas propalestinas que tuvieron lugar en la Universidad de Columbia el año pasado y residente permanente en EE.UU., fue detenido por agentes de inmigración en el vestíbulo del edificio donde vive, propiedad de la universidad, cuando llegaba de visitar a un amigo junto a su esposa, ciudadana estadounidense y embarazada de ocho meses.

Khalil fue llevado a un centro de detención de inmigrantes en Luisiana sin que se le hayan presentado cargos, aunque el presidente Trump lo acusó en su red social de ser un "estudiante extranjero radical pro-Hamas" y advirtió de que este es el primero de muchos arrestos que vendrán, siguiendo su orden ejecutiva contra actividades antisemitas.

Este lunes, un juez detuvo temporalmente la deportación del estudiante palestino, al que se le ha revocado su permiso de residencia permanente.