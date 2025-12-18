El mundo estuvo en tensión durante la noche del miércoles luego de que se rumoreara que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declararía la guerra a Venezuela con el argumento de que el régimen de Nicolás Maduro es una narcodictadura que busca introducir drogas en su país.

Esto finalmente no ocurrió y el analista internacional Fernando Estensoro, académico de la Universidad de Santiago afirmó que no se trata de un problema de narcotráfico sino que todo esto es plan de Trump de obtener el petróleo de Venezuela y mantener su imagen fuerte.

El especialista expuso que "si quiere seguir manteniendo la acción contra Venezuela necesitaría la autorización del Congreso, lo que significaría politizar el problema y eso no le conviene".

"Él necesita mostrar un triunfo objetivo que le permita aumentar su prestigio, su influencia, porque todo indica que los republicanos van a perder la elección de medio tiempo y si eso corre perderían la mayoría en el Congreso y sería el fin de Trump", argumentó.

