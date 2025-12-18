Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos compartieron este jueves nuevas fotografías relacionadas con el caso del fallecido pederasta Jeffrey Epstein. En ellas aparece el filósofo Noam Chomsky en un avión privado y el magnate Bill Gates posando junto a una mujer con el rostro censurado, para proteger su identidad.

En las fotografías -un adelanto de las 95 mil nuevas imágenes que el Comité de Supervisión de la Cámara Baja maneja con relación a Epstein- se encuentra el pasaporte con los datos personales censurados de una mujer ucraniana, se ven porciones de cuerpos femeninos y datos que apuntan a un aparente tráfico de personas.

En una captura de pantalla se lee una conversación que reza: "No sé, intenta enviar a otra persona. Tengo una amiga que es reclutadora, me envió algunas chicas hoy. Pero pide 1.000 dólares por chica. Te enviaré chicas ahora. ¿Quizás alguna sea buena para J?". A continuación, se ve una descripción detallada con la edad de la posible víctima (18 años) altura, medidas, peso, una nota sobre el espacio Schengen y la ciudad de partida, que se encuentra en Rusia.

Otra fotografía muestra el pie de una mujer con una cita de "Lolita", la novela de Vladimir Nabokov sobre la obsesión sexual de un hombre con una niña de 12 años. No están claros el lugar, las fechas o los autores de estas imágenes.

La semana pasada los demócratas compartieron otra tanda de 19 imágenes, entre las que destacan las de Donald Trump posando junto a varias mujeres.

La Comisión de Supervisión de la Cámara logró que el Departamento de Justicia comenzara a publicar material desclasificado de su investigación sobre Epstein a partir de septiembre. Luego, el 18 de noviembre, el Congreso aprobó por amplia mayoría una ley para hacer públicos todos los archivos relacionados con el caso Esptein que no estén clasificados. Dicha norma, que Trump ratificó, da un plazo máximo de 30 días para hacer públicos todos los documentos sobre Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell.

"A medida que se acerca la fecha límite para la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, estas nuevas imágenes plantean más preguntas sobre qué tiene exactamente en su poder el Departamento de Justicia. Debemos poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca", dijo este jueves el congresista demócrata Robert Garcia.

