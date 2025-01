Google cambió ''Golfo de México'' por ''Golfo de América'' en los mapas de EE.UU

La compañía Google, propietaria de uno de los motores de búsqueda más utilizados en el mundo, ha decidido emplear el nombre de Golfo de América en lugar de Golfo de México, siguiendo una directiva emitida por el expresidente estadounidense Donald Trump.

Según un comunicado publicado este martes en la red social X, Google explicó que la actualización refleja el "nombre oficial del Golfo" reconocido por Estados Unidos.

"Tenemos una práctica de larga data a la hora de aplicar cambios de nombre cuando se han actualizado en fuentes gubernamentales oficiales", aclara el mensaje de la empresa.

Also longstanding practice: When official names vary between countries, Maps users see their official local name. Everyone in the rest of the world sees both names. That applies here too.