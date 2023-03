Gran jurado imputa a Donald Trump por comprar silencio de actriz porno

Un gran jurado de Nueva York votó este jueves en favor de imputar al expresidente Donald Trump (2017-2021) en una causa relacionada con el pago a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio acerca de las relaciones sexuales que mantuvieron en el pasado.

Con esto el empresario se convierte en el primer exmandatario estadounidense en la historia que enfrenta cargos criminales.

De acuerdo con lo publicado por The New York Times, la decisión se anunciará en los próximos días y para entonces la Fiscalía de Manhattan habrá solicitado a Trump entregarse para ser citado por los cargos, que aún no se conocen.

El gran jurado, un órgano que estudia los casos y decide si hay base o no para la celebración de un juicio, ha sido seguido con gran atención mediática desde que hace diez días el propio Trump asegurara que sus 23 miembros iban a confirmar su imputación y acto seguido sería detenido, lo que finalmente no se produjo.

Hasta ayer mismo, se creía que el gran jurado pospondría su decisión hasta fines de abril.

Por su parte, The Wall Street Journal sostiene que el gran jurado ha examinado en sus últimas reuniones -que no son públicas, por lo que su contenido solo se conoce por filtraciones- un segundo caso de otra modelo de Playboy que también acusa a Trump de haberle pagado a cambio de callar sobre una relación sexual.

La modelo Karen McDougal, que fue "chica Playboy" del año en 1998, asegura que mantuvo una relación sexual con Trump durante diez meses en 2006, y llegó a un acuerdo para publicar su historia con The National Enquirer a cambio de 150.000 dólares, pero el diario -cuyo propietario es amigo de Trump- compró su testimonio para ocultarlo.

El detalle es importante, porque significaría que la acusación de Stormy Daniels ya no es aislada y que existe un patrón de conducta por parte de Trump, lo cual hace más factible su culpabilidad.

Sin embargo, este no es el único proceso en el que el polémico Trump, de 76 años, se ha visto envuelto, y de hecho tiene varios abiertos por delitos de tipo político, económico y sexual.

Trump, que en noviembre anunció su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024, puede ver sus objetivos políticos seriamente obstaculizados si prosperan algunos de estos casos pendientes.

CAUSAS "POLÍTICAS": El ASALTO AL CAPITOLIO Y LOS DOCUMENTOS CLASIFICADOS

En noviembre pasado, el Gobierno de Estados Unidos anunció el comienzo de una investigación para determinar la posible implicación de Donald Trump en el asalto al Capitolio, más otra separada por los documentos clasificados hallados en su residencia de Mar-a-Lago (Florida).

La Fiscalía quiere esclarecer si el entonces presidente instigó a sus seguidores para que estos irrumpieran en el Capitolio. Las pesquisas se centrarán en averiguar si hubo una o más personas que "interfirieron en el traspaso de poder" y en el proceso de ratificación de Joe Biden como presidente el 6 de enero de 2021 en el Congreso, tras ganar los comicios de 2020 frente a Trump.

En cuanto a los documentos, se estudia cómo fueron manejados y si hubo obstrucción a la Justicia durante la búsqueda de los papeles.

SUPUESTA INTERFERENCIA ELECTORAL

Otro caso penal al que podría enfrentarse Trump está siendo investigado en el estado de Georgia, donde la fiscalía investiga los intentos del expresidente de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en dicho estado.

Los fiscales han presentado hasta ahora a un gran jurado el testimonio de 75 personas, incluidos en el que fuera abogado personal de Trump y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, así como el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, quien tiene la responsabilidad de certificar los resultados electorales.

Según la fiscalía, Raffensperger fue presionado por Trump el 2 de enero de 2021 para que revirtiera el resultado de los comicios de noviembre de 2020. En concreto, le pidió "buscar" los votos que fueran necesarios para anular la victoria de Biden.

LA DENUNCIA POR VIOLACIÓN DE E. JEAN CARROLL

La escritora E. Jean Carroll ha presentado dos denuncias civiles contra Trump, una por difamación y otra por una violación que habría ocurrido en los vestidores de la tienda Bergdorf Goodman de la Quinta Avenida a mediados de la década de 1990.

Por un lado, la autora de 79 años mantiene una batalla legal por difamación contra Trump por los términos en que este último negó haberla violado, después de que ella publicara en 2019 su relato del supuesto incidente en un libro y en un artículo de una revista.

El comienzo del proceso ha sido suspendido temporalmente a la espera de que la Corte de Apelaciones determine si Trump está protegido por la inmunidad presidencial, dado que dichas declaraciones fueron pronunciadas cuando ocupaba el cargo de presidente.

A esa demanda se suma la de propia violación, que Carroll interpuso el pasado noviembre cuando entró en vigor la nueva Ley de Supervivientes Adultos de Nueva York, que abrió una ventana de un año en el estado para buscar justicia por delitos sexuales que habían prescrito.

LAS FINANZAS Y EMPRESAS DEL MAGNATE

Más allá de los procesos dirigidos directamente contra Trump, la fiscal general de Nueva York, la demócrata Letitia James, lo acusa a él, a su empresa y a varios de sus hijos de manipular de manera fraudulenta el valor de los activos de la empresa familiar durante años para solicitar préstamos y lograr exenciones de impuestos.

La Fiscalía exige a su compañía, la Trump Organization, el pago de 250 millones de dólares y que tanto Trump como sus hijos no puedan volver a hacer negocios en Nueva York.

En relación con esta prácticas, el pasado diciembre dos compañías de la Trump Organization fueron encontradas culpables en un tribunal de Nueva York de varios cargos de evasión fiscal, por pagar a ejecutivos "por debajo de la mesa", dándoles una parte importante de sus compensaciones de forma que pudieran rebajar su parte sujeta a impuestos.

Las dos compañías declaradas culpables por un jurado en el Tribunal Supremo de Manhattan fueron Trump Corporation y Trump Payroll Corporation, aunque ni el expresidente ni sus familiares estaban inculpados.

La Fiscalía de Manhattan había acusado a la empresa de operar durante más de 15 años una trama de evasión fiscal, asegurando que esta llegó a los niveles más altos de responsabilidad, frente al argumento de la defensa de que sus orquestadores actuaron en beneficio propio y no en nombre de la empresa.

PARA TRUMP TODO ES UNA CAZA DE BRUJAS

Como un mantra, el expresidente no se ha cansado de insistir en su inocencia y en repetir que todo se trata de una "caza de brujas" motivada políticamente, una afirmación que ha calado en muchos de sus más radicales seguidores.

Hace ahora dos semanas, Trump aseguró que podría ser detenido y pidió a sus fieles acólitos, con escaso éxito de convocatoria, que salieran a protestar.

El exmandatario dijo que la información la había conocido por "filtraciones ilegales de una oficina de la fiscalía de Manhattan corrupta y altamente politizada que ha permitido que se establezcan nuevos récords en delitos violentos y cuyo líder está financiado por (el empresario) George Soros".