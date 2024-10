"Isla flotante de basura": Polémica por insultante broma a Puerto Rico durante mitin de Trump

Grupos latinos exigieron este domingo una disculpa de la campaña del expresidente Donald Trump después que uno de los participantes en el mitin del candidato republicano, en el Madison Square Garden de Nueva York, dijera que Puerto Rico era "una isla flotante de basura".

La queja nombra en específico al presentador y comediante Tony Hinchcliffe, que fue uno de los más de doce exponentes que antecedieron el discurso del expresidente (2017-2021) frente a unos 20.000 simpatizantes en la icónica arena.

En su participación, Hinchcliffe dijo que "literalmente hay una isla flotante de basura en medio del océano en este momento, creo que se llama Puerto Rico".

El comediante también se burló de los latinos y advirtió que "disfrutan haciendo bebés".

Después de que estallara la polémica por sus dichos, publicó un mensaje en la red X en el que dice que los puertorriqueños "no tienen sentido del humor" y que como es comediante se ríe de todo el mundo.

These people have no sense of humor. Wild that a vice presidential candidate would take time out of his “busy schedule” to analyze a joke taken out of context to make it seem racist. I love Puerto Rico and vacation there. I made fun of everyone…watch the whole set. I’m a… https://t.co/VFxHRcdv5k