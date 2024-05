"Ni la madre Teresa": Trump despotrica contra el sistema judicial, Biden y Robert de Niro

El expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021), que está acusado de falsificar documentos para silenciar a una actriz porno y proteger su carrera presidencial en 2016, dijo este miércoles minutos después de que el jurado empezara a deliberar en su caso que ni la Madre Teresa podría salir airosa en su "amañado" juicio penal.

"Lo digo en serio: La madre Teresa no podría vencer esos cargos, pero ya veremos", dijo Trump. "Veremos cómo nos va. Es una situación muy vergonzosa. Todos los juristas han dicho que no hay caso y que no debería presentarse", enfatizó.

Trump: "Mother Theresa could not beat these charges. These charges are rigged. The whole thing is rigged. The whole country's a mess." pic.twitter.com/v7PDMhYpy7