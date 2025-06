Tras pacto Israel-Irán, Trump llega a la OTAN para elevar el gasto en defensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaja este martes a la cumbre de la OTAN enfocado en lograr el compromiso de la alianza por elevar al 5% el gasto en Defensa -con renovadas críticas a España-, tras cantar victoria por lograr una tregua que finalizó 12 días de fuego cruzado entre Israel e Irán.

"Me dirijo a la OTAN donde, en el peor de los casos, será un período mucho más tranquilo que el que acabo de pasar con Israel e Irán", escribió el mandatario esta mañana en su red Truth Social, en referencia a los tensos días previos a la tregua que, según dijo, ayudó a cerrar entre Teherán y el Gobierno israelí.

En el mensaje, enviado a bordo del Air Force One, Trump afirmó que "está deseando encontrarse con sus buenos amigos europeos" y dijo esperar "que se consigan muchas cosas" durante la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, con sede en La Haya (Países Bajos) el 25 y 26 de junio.

El mandatario se reunirá con los líderes de la Alianza en un encuentro donde presionará para lograr que los miembros se comprometan a elevar su gasto en Defensa del 2% al 5% de su PIB en los próximos diez años.

El "problema" de España con el gasto

Washington estima que el umbral actual es "ridículo" y considera que todos los miembros del bloque están capacitados para asumir ese aumento.

En este sentido, Trump volvió a criticar la posición contraria de España este martes, al advertir que "siempre hay un problema" con sus contribuciones como miembro de la OTAN, en un breve intercambio con periodistas a bordo del avión presidencial.

El neoyorquino, que ya se había quejado de que Madrid "siempre ha pagado muy poco" y "debería aportar lo mismo que el resto", dijo hoy que él "debería hacer algo" para lograr ese compromiso, tras el rechazo del presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, al nuevo aumento propuesto.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha insistido en que el resto de países de la Alianza incrementen los fondos destinados a esa partida, aunque defendió que su país no debería ampliar el presupuesto que ya destina a la Defensa porque ya "ha estado dando apoyo a la OTAN durante mucho tiempo".

Varios Estados miembros del bloque ya dedican el 2% de su PIB a las partidas de la organización, con planes para alcanzar el 3% en 2026 o 2027. Sin embargo, no todos concuerdan en este dividido tema.

En el caso de España, el Gobierno de Sánchez logró un acuerdo con el secretario general de la organización, el holandés Mark Rutte, para eximirlo de alcanzar ese 5% para 2035.

"Cuando llegué a la OTAN por primera vez estaban arruinados. Les dije: 'Están en bancarrota'. Solo siete de los 28 países que estaban entonces pagan sus cuotas", afirmó Trump hoy.

Trump compartió una comunicación con Rutte, en la que este le comunicó al mandatario estadounidense que todos los aliados aceptaron el nuevo umbral. "No fue fácil, pero conseguimos que todos firmaran el 5%", dice el mensaje de texto de Rutte que Trump ha compartido hoy en la plataforma Truth Social.

Compromiso esquivo con el artículo 5 de la OTAN

Durante su intercambio con la prensa en camino a la cumbre La Haya, el presidente estadounidense se rehusó a dar su apoyo explícito al artículo 5 que establece el compromiso de defensa colectiva entre los países de la Alianza.

"Depende de su definición. Hay muchas definiciones del artículo 5. Pero me comprometo a ser su amigo. Me he hecho amigo de muchos de esos líderes y me comprometo a ayudarlos", indicó, para después añadir que "dará una definición exacta cuando llegue (a la cumbre de la OTAN)".

También expresó su deseo de "tener un sistema unificado" al explicar su visión de futuro en la OTAN. "Creo que vamos a tener una paz más fuerte y mejor, y creo que lo tenemos", afirmó.