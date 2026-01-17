Trump anuncia aranceles a países europeos que enviaron tropas a Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que impondrá un arancel del 10% a todos los productos de ocho países europeos que han mandado tropas a Groenlandia a partir del primero de febrero, como medida de presión para que apoyen sus planes de anexionar la isla.

En un mensaje en la plataforma Truth Social, Trump indicó que subirá los aranceles hasta un 25% en junio y que se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

En concreto, el mandatario amenazó con gravar las importaciones de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, quienes se han opuesto a su deseo de tomar la isla y han enviado tropas para reforzar la presencia militar en el territorio ante las amenazas de Washington.

Trump indicó que está dispuesto a "negociar de inmediato" con los países, a los que acusó de estar "poniendo en riesgo" todo lo que "Washington ha hecho por ellos".

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el republicano ha usado los aranceles como herramienta política contra sus socios comerciales, llegando a elevar hasta en un 50% las tasas sobre las importaciones de Brasil y la India, como represalia por el tratamiento al expresidente Jair Bolsonaro y la compra de crudo ruso, respectivamente.

Casa Blanca: Movimientos militares europeos no afectan "en absoluto" el objetivo de Trump

Las palabras del mandatario llegan después de que Dinamarca, de quien depende el territorio autónomo de Groenlandia, anunciara un incremento inmediato de su presencia militar en la isla y la realización de maniobras, de cara a rebajar las inquietudes de Washington en torno a la seguridad de esa nación insular y la región ártica.

Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia y Países Bajos se han sumado a la iniciativa con sus propios efectivos militares en la isla, codiciada por el Gobierno Trump con el argumento reforzar su "seguridad nacional" y de que caiga en manos de China o Rusia.

La Casa Blanca aseguró este jueves que estos movimientos no afectan "en absoluto" el objetivo de Trump de controlar Groenlandia, rica en metales preciosos y tierras raras.

El Gobierno danés ha insistido en la soberanía de la isla y rechazado las pretensiones de Washington, aunque se comprometió a la creación de un grupo de trabajo con el Gabinete de Trump para abordar las "discrepancias" sobre el tema.

Unión Europea coordina "respuesta conjunta"

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó este sábado que coordina una "respuesta conjunta" de los Veintisiete frente a los aranceles.

"Lo que podemos decir es que la UE será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional, sea donde sea, y, por supuesto, empezando por el territorio de los Estados miembros de la UE", señaló Costa en una rueda de prensa con motivo de la firma del acuerdo comercial con el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

A su juicio, el mencionado tratado manda un mensaje "muy claro" al mundo: "No son necesarios los conflictos entre los países, sino la paz y la cooperación".

"Si queremos prosperidad tenemos que abrir los mercados y no cerrarlos. Tenemos que crear zonas de integración económicas y no aumentar los aranceles", agregó Costa.

Entre los países que son víctimas de las tasas de Trump por haber enviado tropas a Nuuk, sólo dos no forman parte de la UE: Noruega y el Reino Unido.