Trump dice que no tiene prisa con Kim porque quiere el "acuerdo correcto"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este miércoles que no tiene prisa en su proceso de negociación con el líder norcoreano, Kim Jong-un, porque lo que quiere es alcanzar "el acuerdo correcto" sobre la desnuclearización de Corea del Norte, y rebajó las expectativas para la cumbre de esta jornada.

"La velocidad no es importante, lo importante es que lleguemos al acuerdo correcto", dijo Trump al comienzo de una reunión a solas con Kim, durante la segunda jornada de su cumbre en Hanói.

Preguntado por si espera firmar este miércoles con Kim una declaración de paz en la península coreana, después de que la guerra de Corea (1951-53) se cerrara con un armisticio y no con un acuerdo de paz, Trump respondió: "Ya veremos, no hay prisa".

"Es genial estar de nuevo con usted. Estoy seguro de que a lo largo de los años estaremos mucho juntos, y también después de que lleguemos a un acuerdo", le dijo Trump a Kim nada más comenzar su encuentro a solas, que tenía una duración prevista de 45 minutos.

Separado de Kim por una gran mesa redonda, Trump afirmó que sus equipos estaban debatiendo "muchas buenas ideas", y subrayó: "Cuando tienes una buena relación, pasan cosas buenas".

"No puedo garantizar nada hoy, pero en un plazo un poco más largo vamos a tener un éxito fantástico", pronosticó.

Trump reiteró que, con su ayuda, Corea del Norte puede llegar a ser "una potencia económica" de tal calibre que "será hasta difícil para otros países competir con ellos de tanto potencial que tienen".

"Aprecio mucho que no haya pruebas de misiles (norcoreanos desde que comenzó el proceso de distensión el año pasado). Anoche tuvimos una buena charla sobre eso. No tengo prisa, no queremos que haya pruebas y hemos desarrollado algo muy especial en ese sentido", recalcó.

Tras un encuentro a solas, ambos mandatarios, junto a sus respectivos equipos, tendrán "un encuentro bilateral ampliado" seguido por una comida de trabajo.

Kim: "Aún es pronto" para balances

Por su parte, el líder norcoreano, Kim Jong-un, dijo que "aún es pronto" para valorar si el actual diálogo bilateral producirá un acuerdo exitoso, aunque al mismo tiempo se mostró optimista.

"Es demasiado pronto para decir (si será un éxito). Pero no puedo decir que ahora mismo sea pesimista. Tengo la sensación de que saldrá un buen resultado", dijo Kim al responder a un periodista acreditado por la Casa Blanca, en la que se cree que es la primera respuesta del mariscal a una pregunta formulada por un medio extranjero.

"Mucha gente se ha alegrado por nuestra reunión y otra se ha mostrado escéptica pero a todos les encanta ver nuestras reuniones cara a cara como si estuvieran viendo una superproducción de cine", manifestó también el líder norcoreano durante los pocos minutos en los que el encuentro estuvo abierto a los medios.

Kim insistió en que ambas partes han hecho "muchos esfuerzos hasta ahora" para estar en Hanói y que finalmente han decidido "sentarse y mantener este maravilloso diálogo", que llega ocho meses después de la primera histórica cumbre entre ambos mandatarios en Singapur.