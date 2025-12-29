Trump dijo haber destruido "una gran instalación" del narco venezolano

Donald Trump anunció que Estados Unidos destruyó una "gran instalación" de una red de narcotráfico liderada por Venezuela.

"Acabamos de destruir, no sé si lo leyeron o lo vieron... Tienen una gran planta, o una gran instalación, de donde salen los barcos. Hace dos noches, la destruimos. Así que les dimos un golpe muy duro", dijo Trump el viernes en una entrevista a un pódcast de radio, que fue difundida este lunes por medios estadounidenses.

Trump no especificó la naturaleza de la instalación ni tampoco especificó si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano.

De ser así, sería el primer ataque terrestre en el marco de la campaña antidrogas, que hasta ahora se ha desarrollado en aguas internacionales del Caribe.

Consultado este lunes por la prensa, Trump no quiso especificar qué entidad gubernamental llevó a cabo el ataque. "Lo sé, pero no lo voy a decir", dijo en un intercambio con periodistas antes de una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

"Fue a lo largo del litoral", se limitó a decir Trump sobre la operación, sin ofrecer más detalles.

La entrevista del viernes fue con el multimillonario republicano y propietario de la estación de radio WABC en Nueva York, John Catsimatidis, mientras ambos comentaban las acciones militares de EE.UU. contra embarcaciones en el Caribe para desarticular al Cartel de los Soles, supuestamente liderado por Nicolás Maduro.

Desde hace varias semanas Trump lleva advirtiendo que, en el marco de su campaña de presión contra la dictadura caribeña -que ha implicado la destrucción de una treintena de embarcaciones y la muerte de más de 100 de sus ocupantes- comenzaría a atacar objetivos en tierra.

Funcionarios estadounidenses citados por The New York Times afirmaron que el presidente aludió a una planta de producción de drogas en Venezuela y especificaron que fue destruida el miércoles pasado, sin más detalles.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha respondido a las consultas sobre la operación y si esta acción abriría un nuevo frente en la presión sobre Maduro.

EE.UU. mantiene desde el verano del hemisferio norte un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, que -afirma- tiene como objetivo combatir el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como "amenazas" y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Las tensiones escalaron tras el anuncio por parte de Trump de un bloqueo a los buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia Venezuela, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo en las últimas semanas.