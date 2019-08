Trump pidió a la Reserva Federal reducir en un 1% la tasa de interés

El presidente de EE.UU., Donald Trump, pidió este lunes que la Reserva Federal (Fed) recorte en un punto porcentual sus intereses de referencia, una medida que normalmente solo se considera en casos en los que la economía se encuentra al borde de una recesión.

"En un periodo de tiempo bastante corto, deberíamos reducir la tasa de la Fed en al menos 100 puntos básicos, con quizá algo de alivio cuantitativo", escribió Trump en su cuenta oficial de la red social Twitter.

La referencia de Trump a un "alivio cuantitativo" parece aludir a la reanudación del programa de compra de bonos que la Fed mantuvo durante casi una década tras la crisis financiera de 2008 para inyectar dinero en el sistema y hasta finales de 2014 ante la buena salud de la recuperación.

"Si eso ocurriera, nuestra economía sería todavía mejor, y la economía mundial mejoraría notable y rápidamente. ¡Sería bueno para todos!", añadió el mandatario al opinar que el dólar "está tan fuerte que está haciendo daño a otras partes del mundo".

Our Economy is very strong, despite the horrendous lack of vision by Jay Powell and the Fed, but the Democrats are trying to “will” the Economy to be bad for purposes of the 2020 Election. Very Selfish! Our dollar is so strong that it is sadly hurting other parts of the world...