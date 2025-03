Trump prevé un "periodo de transición" económica en EEUU e insiste en los aranceles

El presidente estadounidense, Donald Trump, fue entrevistado este domingo en la cadena conservadora Fox News, donde dijo prever un "periodo de transición" económica marcado por los aranceles que EEUU ha impuesto o pretende imponer a los bienes de otros países.

Entrevistado por la presentadora Maria Bartiromo, y preguntado por algunos datos que apuntan a una recesión este año, Trump respondió: "Odio predecir cosas como esa. Hay un periodo de transición, porque lo que estamos haciendo es muy grande, estamos trayendo la riqueza a EEUU de nuevo".

