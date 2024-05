Estudio: Facebook e Instagram "tuvieron poco efecto" en recta final de las elecciones en EEUU

Las redes sociales Facebook e Instagram tienen una influencia limitada en los votantes en época electoral, según un estudio realizado antes de las elecciones de 2020 en EE.UU. y cuyos resultados se publicaron este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Los profesores de Economía de la Universidad de Stanford, Matthew Gentzkow y Hunt Allcott, hicieron un "experimento de desactivación" con unos 35.000 usuarios de Facebook e Instagram a los que se les pagó para que se desconectaran de las plataformas antes de las elecciones, según un comunicado.

Los resultados del estudio son contundentes: "Desconectar de Facebook e Instagram en el tramo final de las elecciones de noviembre tuvo poco o ningún efecto en las ideas políticas de la gente, sus opiniones negativas de los partidos oponentes o sus creencias sobre las acusaciones de fraude electoral".

El proyecto, que ha sido el mayor ejercicio de desconexión de redes sociales hasta la fecha y el primero en incluir a Instagram, implicó a una veintena de científicos de todo EE.UU. con la colaboración de la tecnológica Meta, propietaria de las redes sociales, que se comprometió a no "prohibir" las conclusiones.

"Hemos aprendido de este estudio que alterar el tiempo que pasa la gente en Facebook e Instagram durante ese periodo (electoral) probablemente no cambiará mucho la situación", indica Gentzkow en la nota, si bien no descarta que "contribuyan a la polarización" a medida que avanza el tiempo.

"EFECTO NO FUE ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVO"

Gentzow señaló que los datos sostienen que usar Facebook antes de las elecciones de 2020 hizo que la gente se inclinara más por Donald Trump y lo vincula con una mejor capacidad de la campaña del expresidente republicano en la "captación de apoyo", aunque el "efecto no fue estadísticamente significativo".

Por otra parte, aseguró que Facebook es un "canal importante para las noticias reales y las falsas", puesto que los participantes que se desconectaron de esa plataforma fallaron más en cuestionarios sobre noticias, pero también parecieron caer menos en la desinformación que circulaba por ella.

El estudio arroja otras conclusiones, como que esas redes sociales "ayudan a la gente a interesarse en el proceso político", sobre todo con publicaciones sobre esa materia y firmas de peticiones.

En el estudio participaron 19.900 usuarios de Facebook y 15.600 de Instagram, de los cuales un 25% acordaron desactivar sus cuentas durante seis semanas antes de las elecciones de 2020 en EE.UU. y el resto fue un grupo de control que se desconectó solo una semana.