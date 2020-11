Joe Biden ganó la elección y será el 46° presidente de Estados Unidos

El candidato demócrata Joe Biden se convirtió este sábado en el presidente electo de Estados Unidos, después de haber conquistado el estado clave de Pensilvania, señalaron las proyecciones de las cadenas CNN, CBS y NBC.

Biden, el candidato presidencial que más votos ha ganado en la historia de EE.UU., superó la "cifra mágica" de 270 compromisarios que necesitaba en el Colegio Electoral, tras confirmarse que ganará en Pensilvania.

Su compañera de fórmula, Kamala Harris, hizo también historia al convertirse en la primera mujer elegida jamás como vicepresidenta de EE.UU., además de la primera mujer negra que llegará a ese cargo, cuando ambos asuman la Casa Blanca el 20 de enero.

A través de su cuenta en Twitter, Biden se dio por ganador y dijo sentirse "honrado de liderar" a su "gran país".

"El trabajo va a ser duro, pero les prometo que seré un presidente para todos los estadounidenses, hayan votado por mí o no", escribió Biden.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8