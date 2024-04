Estadounidense cambió su nombre para presentarse a las presidenciales

Un hombre de Texas, Estados Unidos, cambió legalmente su nombre completo por "Literally Anybody Else" (Literalmente Cualquier Otro, en español) con el objetivo de presentarse a la carrera presidencial del 5 de noviembre.

El profesor y veterano de 35 años, antes llamado Dustin Ebey, se encuentra actualmente juntando firmas para levantar su candidatura a presidente de Estados Unidos, tras haberse dado cuenta que el próximo balotaje será entre Joe Biden, demócrata y actual mandatario, y el republicano Donald Trump, según explicó a Usa Today.

Según explicó a dicho medio, el año pasado compró el dominio literallyanybodyelse.com sospechando en la insatisfacción que podría generar una nueva carrera entre demócratas y republicanos para liderar Estados Unidos. Con ello pensaba vender poleras y stickers con el eslogan.

No obstante, con el tiempo cambió su nombre legalmente para levantar su candidatura. "Cambiar tu identidad es difícil. Ese soy yo, mi nombre, Dustin Ebey era... quien he sido durante 35 años, y ahora tengo que dejar esa identidad en suspenso para asumir la personalidad e identidad de alguien que puede gobernar el país", dijo a Usa Today, que pudo acceder a su licencia de conducir para confirmar el cambio.

"No es necesariamente acerca de mí, como persona, sino de considerar a Literalmente Cualquier Otro como una idea", explicó en otra entrevista a la cadena WFAA de Dallas, Texas, y agregó que "la gente vota por el menor de dos males, no por alguien en quien realmente creen o apoyan (...) Deberían tener la opción de votar por alguien que se les parezca y los represente, no por el menor de dos males. Lo rechazo".

Else necesita más de 113.000 firmas para oficializar su candidatura y presentarse como candidato independiente. En su página web se puede leer su posición frente a varios temas como la atención médica, educación y la frontera con México.

