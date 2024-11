Familia de Malcolm X demandó a la ciudad de Nueva York, al FBI y la CIA por su asesinato

Las hijas del activista por los derechos civiles Malcolm X presentaron una demanda este viernes por 100 millones de dólares contra la policía de Nueva York, el FBI y la CIA a los que acusa de complicidad y encubrimiento por décadas en el asesinato de su padre, ocurrido en 1965.

Su hija Ilyasah Shabazz, portavoz de su familia y sus abogados aseguraron hoy que han descubierto nueva evidencia que creen que probará que la policía de Nueva York y el FBI conspiraron para matar a Malcolm X, de acuerdo con el canal 7 de la cadena ABC.

La familia de El-Hajj Malik El-Shabazz, conocido como Malcolm X, alega en la demanda que las autoridades participaron en un encubrimiento que duró décadas y que privó al líder de los derechos civiles y humanos y a su familia de justicia.

"Nos damos cuenta de que la justicia se ha demorado en este asunto. Las huellas del Gobierno están por todas partes en el asesinato de Malcolm X y, finalmente, creemos que tenemos las pruebas para demostrarlo", dijo el abogado de la familia, Ben Crump.

Indicó además que durante los pasados tres años, "cada día, cada semana" han descubierto nueva evidencia en este caso.

