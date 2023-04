Fox News cortó lazos con Tucker Carlson, su buque insignia

El presentador estrella del canal de televisión estadounidense Fox News, Tucker Carlson, dejó la cadena, según un breve comunicado difundido este lunes.

"Fox News Media y Tucker Carlson acordaron separarse. Agradecemos sus servicios a la cadena como presentador y antes como colaborador", informa la influyente cadena, que asegura que el conductor del programa "Fox News Tonight" no volverá al plató.

De hecho, la nota asegura que el último programa que presentó Carlson, uno de los rostros más conocidos de Fox News, fue el emitido la noche del pasado viernes.

El anuncio fue realizado menos de una semana después de que Fox acordara pagar 787,5 millones de dólares en un acuerdo con Dominion Voting Systems para evitar en el último momento un juicio por difamación en el que la compañía de máquinas de votación acusaba a la cadena de televisión de difundir falsedades sobre un supuesto fraude en las elecciones estadounidenses de 2020.

La principal baza de Dominion en el juicio, que no llegó a celebrarse, eran numerosos mensajes internos de periodistas y ejecutivos de Fox en los que dejaban claro que no se creían las acusaciones de fraude electoral que su propia empresa estaba alimentando ante los espectadores.

Esas comunicaciones, que salieron a la luz en el marco de la preparación de este proceso, incluían palabras de Carlson, quien, mientras en su programa daba espacio a estas denuncias y aseguraba que al menos algunas eran creíbles, en mensajes de texto paralelos se refería a ellas como "absurdas" y criticaban con dureza a sus promotores.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) aseguró este lunes que está "conmocionado" y "sorprendido" por la salida de Carlson.

"Es muy buena persona, muy buen hombre, y tenía mucho talento y muy buenos niveles de audiencia", dijo este lunes el exmandatario durante una entrevista con la cadena Newsmax.

TRUMP COMMENTS ON TUCKER: ‘45’ tells Greg Kelly his thoughts on Fox News and Tucker Carlson parting ways. “I just said, wow, that was something, that's a big one.” pic.twitter.com/XIWMVaXfpB

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó la noche del lunes que "no pueden eliminar" a Carlson.

"Intentarán difamarlo, censurarlo y sacarlo del aire", publicó el mandatario en su cuenta de Twiiter en un mensaje en inglés y sin agregar más detalles.

