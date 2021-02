Biden reafirma su apoyo a Europa y le pide cooperación frente a China y Rusia

"EEUU estará con ustedes", reafirmó este viernes el presidente de EEUU, Joe Biden, a sus socios europeos, a quienes advirtió del actual "debate fundamental" entre democracia y autocracia, y pidió cooperación frente a la "competición estratégica" con China y la "amenaza" de Rusia.

Biden pronunció su primer discurso sobre la relación transatlántica en una edición virtual de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) en la que la canciller alemana, Angela Merkel, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Boris Johnson, mostraron su voluntad de trabajar estrechamente con Washington tras el distanciamiento de la presidencia de Donald Trump.

"La relación transatlántica está de vuelta", aseguró Biden, que subrayó el "compromiso irrenunciable" de EEUU con la seguridad de sus socios de la OTAN y el artículo 5 de la carta fundacional de la alianza, que asegura que todos los miembros saldrán en defensa cuando uno de ellos sea atacado.

Sin mencionar a su antecesor, Biden aseguró que los lazos de su país con Europa perduran porque están basados en los "valores democráticos compartidos" y "no son transaccionales ni extractivos" y se comprometió a trabajar "de cerca" con sus socios tradicionales.

Merkel, que afirmó que "Alemania está lista para un nuevo capítulo de las relaciones transatlánticas", consideró que la agenda común es "clara" y abogó por trabajar sobre la base de los valores comunes y pese a que en ocasiones haya "diferencias" en los "intereses".

This morning, I’m delivering remarks on the partnership between Europe and the United States at a special event hosted by the Munich Security Conference. Tune in. https://t.co/QDhEw6oytK