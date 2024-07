La familia de Biden le animó a seguir en campaña

La familia del presidente estadounidense, Joe Biden, lo animó este domingo durante una reunión en Camp David a continuar con su campaña para la reelección, pese a que algunas voces del Partido Demócrata le instan a retirarse tras su débil actuación en el debate contra el expresidente Donald Trump.

Según dos asesores del mandatario, citados por CNN, la familia ofreció su "apoyo incondicional" durante el encuentro, al que acudieron la primera dama, Jill, sus hijos y nietos.

La reunión había sido planeada hace semanas para hacer una sesión fotográfica con la reconocida fotógrafa Annie Leibovitz. Sin embargo, el encuentro acabó estando rodeado de gran expectación, ya que la familia del presidente ha jugado siempre un papel crucial en sus decisiones políticas.

En dicho encuentro, la familia le instó a seguir luchando con la convicción de que puede desempeñar un buen trabajo durante los próximos cuatro años, a pesar de su edad, que con 81 años lo convierte en el presidente más longevo en la historia del país, de acuerdo con fuentes cercanas citadas por The New York Times y CNN.

Una de las voces que más ha urgido a Biden a resistir la presión es la de su hijo Hunter, quien ha tenido que librar su propia batalla en los tribunales por una investigación abierta cuando Trump estaba en el poder y que ha resultado en que este mes se le declarara culpable por cargos de compra y posesión ilegal de un arma.

Hunter Biden desea que el presidente continúe en la carrera por la Casa Blanca para mostrar a los votantes su naturaleza luchadora, en lugar de la imagen proyectada la noche del debate, de un mandatario envejecido con la voz ronca y que no concluía algunas de sus frases.

Otros miembros de la familia se han ofrecido este domingo a involucrarse más en la campaña. Por ejemplo, uno de los nietos del presidente se ha ofrecido para hablar con 'influencers' de redes sociales con el objetivo de ayudar a amplificar su mensaje, según una fuente citada por The New York Times.

Además de respaldar al presidente, la familia también ha expresado en privado su exasperación por cómo sus asesores lo prepararon para el debate, según The New York Times y Politico, que también citan a fuentes conocedoras de las conversaciones.

En concreto, los familiares de Biden criticaron a Anita Dunn, una de las asesoras más cercanas del mandatario, y su esposo, Robert Bauer, abogado personal del presidente, quien interpretó a Trump (2017 - 2021) durante la preparación para el debate.

Uno de los donantes más importantes del Partido Demócrata, John Morgan, ha exigido públicamente la renuncia tanto de Dunn como de Bauer, y ha criticado también a Ron Klain, quien fue jefe de gabinete de Biden entre enero de 2021 y febrero de 2023 y le ayudó a prepararse para el debate.

Según dijo este domingo Morgan en X, los asesores hicieron que Biden "practicara en exceso" y cuando llegó el debate estaba "agotado".

.@jonkarl is on to something. @JoeBiden’s advisers failed him. Format was a disaster for him and a plus for Trump. He over practiced and was drained… who wouldn’t be.