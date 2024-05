Joven llamó al 911 para que "alguien le dijera feliz cumpleaños" y policías le dieron una sorpresa

Un joven de 25 años que pasaba solo el día de su cumpleaños recibió una tierna sorpresa de parte de unos policías.

Todo comenzó cuando el hombre de Boston llamó al 911 preguntando por "alguien que le deseara un feliz cumpleaños".

Horas después, Israel Bracho y Franklin Ortiz llegaron a la puerta de su casa con un muffin decorado con velas y le cantaron "Cumpleaños feliz".

"¡Los oficiales hicieron mi día!", declaró el cumpleañero.

For anyone looking to end their week on a positive note, look no further!



Here is a video of two of our officers responding to a 911 call asking for, “someone to wish him a happy birthday”.



The caller after the fact was quoted saying, “The officers made my day!” pic.twitter.com/TPTV4gP8Y4