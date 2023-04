Juez revoca la aprobación de píldora abortiva a nivel nacional en EEUU

Un juez federal en Texas (EE.UU.) emitió este viernes un fallo revocando la aprobación de la píldora abortiva mifespristona a nivel nacional.

El juez federal Matthew Kacsmaryk ordenó hoy que se anulara la aprobación que la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, en inglés) dio al fármaco en el año 2000.

El fallo, no obstante, da a los representantes legales del Gobierno de Joe Biden un periodo de una semana para apelar la decisión.

En el texto judicial, el juez alega que la FDA violó el procedimiento adecuado al dar su aprobación a la mifepristona y que no tuvo en cuenta las "impacto negativo" del fármaco en la salud de las personas que lo toman.

"La FDA falló por completo en considerar un aspecto importante del problema al omitir cualquier evaluación de los efectos psicológicos del fármaco o una evaluación de las consecuencias médicas a largo plazo del fármaco", escribió el juez Kacsmaryk en el documento.

BREAKING: Judge Matthew Kacsmaryk halts FDA’s approval of mifepristone, the a medication abortion drug. He has put his opinion on hold for 7 days to allow the government to appeal. More to come: https://t.co/oFbD0ZqTha pic.twitter.com/dz47h8Vsfu