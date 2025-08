Kamala Harris publicará libro sobre su corta y fallida campaña presidencial

La excandidata presidencial demócrata Kamala Harris anunció este jueves la publicación de un libro en el que revelará los entresijos de la campaña de las elecciones estadounidenses del año pasado, en las que fue derrotada por Donald Trump.

El libro será publicado el próximo 23 de septiembre bajo el título "107 días", el tiempo que duró su campaña, la más corta en la historia reciente de Estados Unidos, dado que asumió la candidatura demócrata tras la abrupta renuncia de su compañero de fórmula, el expresidente Joe Biden.

"Lo que el mundo vio durante la campaña fue sólo parte de la historia. Mi nuevo libro es una mirada detrás de escena a mi experiencia liderando la campaña presidencial más corta de la historia moderna", escribió la también exvicepresidenta en la red social X.

"Fue intenso, de gran importancia y profundamente personal, para mí y para muchos de ustedes", agregó Harris en un video.

