Nueva York busca un jefe antirratas "sanguinario" y con "instinto asesino"

¿Odia las plagas? ¿Tiene instinto asesino? ¿Un cierto carácter sanguinario? Nueva York puede tener un nuevo trabajo para usted: la Gran Manzana busca un nuevo jefe antirratas.

La ciudad, embarcada desde hace décadas en una encarnizada y hasta ahora poco exitosa batalla contra estos animales, quiere dar un nuevo empujón a su lucha y para ello pretende contratar a un director de reducción de roedores.

"Si usted tiene el espíritu, la determinación y el instinto asesino necesarios para luchar contra la implacable población de ratas de Nueva York, entonces el trabajo de sus sueños lo espera", anunció este jueves el alcalde de la ciudad, Eric Adams, a través de Twitter.

There’s NOTHING I hate more than rats. If you have the drive, determination, and killer instinct needed to fight New York City’s relentless rat population — then your dream job awaits. Read more: https://t.co/ybNxcJeJP7

The rats don’t run this city — we do.



And YOU can help us run rats right out of this town as our Rat Czar. If you’ve got a killer instinct apply today: https://t.co/omTB3PLRhH pic.twitter.com/2EtHPcWKv7