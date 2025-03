Nuevas deportaciones de EEUU a El Salvador: "Asesinos y violadores", dijo Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este lunes que todos los integrantes de un nuevo grupo de personas deportadas al país centroamericano desde Estados Unidos, para que guarden prisión en una cárcel de máxima seguridad, son "asesinos" y "delincuentes de alto perfil".

El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que deportó a El Salvador a otras 17 personas a las que acusa de pertenecer a las bandas criminales Tren de Aragua (TdA) y MS-13, acción similar a la ejecutada el 15 de marzo cuando expulsó de manera sumaria a más de 200 venezolanos a los que envió al país centroamericano.

Lo anterior fue confirmado, a través de un mensaje en X, por el presidente Bukele.

"Anoche, en un operativo militar conjunto con nuestros aliados de Estados Unidos, trasladamos a 17 criminales extremadamente peligrosos vinculados al Tren de Aragua y la MS-13", publicó.

Aseguró, sin aportar pruebas, que "todos los individuos son asesinos confirmados y delincuentes de alto perfil, incluidos seis violadores de niños".

"Esta operación es un paso más en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado", agregó.

Last night, in a joint military operation with our allies from the United States, we transferred 17 extremely dangerous criminals linked to Tren de Aragua and MS-13.



All individuals are confirmed murderers and high-profile offenders, including six child rapists.



