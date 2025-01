Miles de personas siguen siendo evacuadas y otras tantas están bajo advertencia por la rápida extensión del nuevo incendio llamado Hughes al norte del condado de Los Ángeles (EEUU).

El incendio fue declarado ayer miércoles por la mañana en el norte de Castaic y en menos de dos horas arrasó con 2.000 hectáreas tras propagarse con rachas de viento muy fuertes que alcanzaron hasta 100 km/h.

Los últimos datos del departamento de bomberos de California la extensión de la superficie arrasada por este incendio alcanza las 4.000 hectáreas con una contención del 14% de las llamas.

Las autoridades luchan contra la propagación de nuevos incendios y se han emitido órdenes de evacuación alrededor del lago Castaic, afectando a más de 19.000 residentes, según medios locales.

Este nuevo incendio se suma a la ola de catastróficos fuegos de las últimas semanas en California, que dejó 28 personas fallecidas, 16.000 hectáreas quemadas y más de 150.000 personas evacuadas.

La causa principal de la extensión tan voraz de los fuegos son los llamados vientos de Santa Ana, conocidos como catabáticos, de incluso más de 150 km/h, y que son corrientes de aire recalentado que soplan desde el interior del continente hacia la costa de California.

