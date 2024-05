Por uso inapropiado: Suspenden "portal" que unía a Nueva York con Dublín

Hace una semana que se había instalado el portal que unía a las ciudades de Nueva York (Estados Unidos) con Dublín (Irlanda) que buscaba conectar a los habitantes de cada ciudad a través de la tecnología, sin embargo, fue suspendido recientemente por el uso inadecuado que le dieron los transeúntes

Con una estructura de alrededor de 2,5 metros por 2,5 metros, la obra incluía una pantalla de video y cámaras que transmitían las 24 horas lo que pasaba al otro lado del Atlántico. La instalación artística de Portals.org, tenía como objetivo ser "un puente de unidad" entre ambos países.

No obstante, según consignó New York Post, la empresa decidió apagar el portal debido a diferentes reportes que, desde el lado irlandés, denunciaban gestos obscenos por parte de los estadounidenses; mientras que los neoyorquinos acusaron que los europeos mostraban desnudos y videos de contenido sexual.

La instalación estará suspendida al menos hasta la próxima semana y se encuentra apagada con vallas papales a su alrededor.

La obra fue creada por el artista lituano Benediktas Gylys y estaban instaladas en la calle O'Connell de Dublín y la Flatiron South Public Plaza en Nueva York.

Hilarious that they turned off the portal *and* added barriers so people can’t reach the camera



The social experiment is going well pic.twitter.com/4dTr5MopzM