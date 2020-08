El diario británico Daily Mail publicó en exclusiva un video grabado con las cámaras corporales de los policías Thomas Lane y Alex Kueng, quienes arrestaron a George Floyd el pasado 25 de mayo en la ciudad de Mineápolis, en Estados Unidos. El registro muestra los últimos momentos de vida del afroamericano, que reacciona aterrado cuando uno de los oficiales le apunta con un arma. "Por favor no me dispare", dice. Más adelante aparece otro hombre que caminaba por el sector y les asegura a los policías que Floyd "es un buen tipo". El video, de ocho minutos, avanza mostrando el nerviosismo y la angustia de Floyd cuando los policías intentan subirlo a su patrulla. Repetitivamente les ruega que no lo hagan, les dice que tiene claustrofobia, que es padre. La situación se va tensionando hasta que el detenido es sacado del vehículo y reducido en el suelo. Otro policía, Derek Chauvin, le pone la rodilla en el cuello para inmovilizarlo, y de inmediato Floyd dice "no puedo respirar"... Su muerte desató una ola de protestas por todo EE.UU. y varios países del mundo contra el racismo y la brutalidad policial.

