Elección Trump-Harris tiene estresado al 70% de los estadounidenses

Las elecciones de Estados Unidos del 5 de noviembre, en las que se enfrentarán el expresidente Donald Trump (2017-2021) y la hoy vicepresidenta, Kamala Harris, provocan estrés en la mayoría de la sociedad de este país, según señala un estudio publicado este martes por la Asociación Estadounidense de Psicología.

Dentro de dos semanas, EEUU decidirá entre los modelos opuestos del candidato republicano Trump y la aspirante demócrata Harris, y las encuestas pronostican que quien consiga ocupar el Despacho Oval lo hará por un margen muy estrecho de votos.

Según el portal de encuestas FiveThirtyEight, Harris lidera los sondeos nacionales por casi dos puntos, aunque en los últimos días está perdiendo ventaja. En cambio, en los de los siete estados clave para ganar estas elecciones, ambos candidatos están prácticamente empatados.

La incertidumbre de no saber quién liderará el país los próximos años está provocando ansiedad a un 69% de los participantes de la encuesta "Stress in America", realizada por el centro de investigación The Harris Poll, tras entrevistar a más de 3.000 adultos mayores de 18 años entre el 1 y el 23 de agosto de este año.

El número crece unos dígitos cuando son consultados por el futuro y la economía de la nación: el 77% de los estadounidenses dice sufrir estrés en su día a día por el camino que pueda tomar el país dependiendo de quién gobierne, y un 73% por la economía.

La inteligencia artificial, como una herramienta para la desinformación y las noticias falsas, ha sido una de las protagonistas de estas elecciones, tanto es así, que a un 82 % le preocupa que la gente pueda estar basando sus valores y opiniones en información falsa o inexacta.

