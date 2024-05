Hombre forzó a su hijo de seis años a intenso ejercicio y el niño murió

Christopher Gregor, un hombre de 31 años de Nueva Jersey, EE.UU. está enfrentando un juicio por homicidio en primer grado por la muerte de su hijo de seis años, Corey Micciolo, ocurrida en 2021.

Los detalles del caso son horrorosos, pues lo acusan de constantes maltratos y abusos que llevaron al fallecimiento del pequeño. Además, durante el juicio se exhibió un registro en el que Gregor obliga a su hijo a correr en una máquina de ejercicios a alta velocidad, pese a que se cae varias veces.

"Cuando vean este video se horrorizarán... van a estar mortificados", dijo el abogado Mario Gallucci en tribunales, según consignó The New York Post.

El video en cuestión fue grabado apenas dos semanas antes de la muerte del niño, quien un día despertó de una siesta arrastrando las palabras, tropezando y vomitando.

Breanna Micciolo, la madre de Corey y expareja de Gregor, notó que su hijo tenía heridas y lo llevó al médico. Mientras lo examinaban, el pequeño dijo al doctor que su papá lo hizo correr "porque estaba demasiado gordo". Días después falleció bajo custodia de Gregor.

"Tenía un hematoma en la frente. Tenía una forma muy extraña y tenía otro en el pecho", dijo la mamá al jurado.

La mujer también enfrentó al padre de su hijo mediante mensajes de texto, que fueron presentados dentro de la evidencia. En ellos, Micciolo reclamaba contra el sujeto por dejar a su hijo llorando luego de otra situación, mientras el progenitor de Corey decía que solo le había hecho una broma y que la madre lo crió "demasiado emocional".

En septiembre de 2021, los resultados de la autopsia determinaron que la muerte del niño fue un homicidio por abuso infantil crónico, incluyendo heridas por objetos contundentes en su pecho y abdomen, además de un desgarro al corazón.

Gregor fue arrestado en marzo de 2022, acusado por el asesinato de su hijo.

Advertencia: Las imágenes son fuertes.

