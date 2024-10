Hombre gastó más de $120 millones en OnlyFans mientras su esposa padecía cáncer

Una mujer de Illinois, Estados Unidos, descubrió que su esposo gastó 120 millones de pesos de sus ahorros en la plataforma para adultos OnlyFans, mientras ella padecía cáncer.

Según dio a conocer The Daily Mail, en 2021 Melinda Lam intentó pagar las clases de karate de su hijo, pero la tarjeta de crédito fue rechazada múltiples veces, por lo que decidió revisar aquellas que compartía con su esposo.

Fue entonces que se dio cuenta que al menos seis tarjetas de crédito estaban saturadas y que habían perdido casi $38 millones de sus ahorros en la plataforma para adultos.

Sin embargo, la mujer no confrontó a su marido de inmediato, ya que se sentía débil por los tratamientos de quimioterapia y radiación. "No tenía energía. No sólo fue impactante, fue devastador", dijo.

Cuando finalmente Lam enfrentó a su esposo, meses después, él la golpeó repetidamente y luego adoptó un comportamiento violento contra su hijo de cinco años.

Para ese entonces, el sujeto había gastado más de 120 millones de pesos en la plataforma, de los cuales una parte había sido retirado de su pensión.

De acuerdo con los reportes policiales, el hombre gastó gran parte del dinero con una creadora de OnlyFans llamada Laura Shine, de Colombia, con quien posteriormente se fue a vacacionar a República Dominicana, según aseguró Lam.

La mujer, que se divorció de su marido, aseguró que la obsesión de éste con OnlyFans fue "la mayor traición que pudo haber vivido, y lo que más le dolió fue lidiar con este "lío" mientras padecía cáncer.