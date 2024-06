Nueva York: Niño de 12 años mató de un balazo a su primo de 14

Un niño de 12 años mató de un disparo a su primo de 14 en una zona residencial de Brownsville, en Brooklyn, según informó este lunes la Policía de Nueva York, que aún está investigando si el adolescente "estaba jugando con el arma" cuando se produjo el incidente.

El menor, que fue detenido el domingo y cuyo nombre no ha sido revelado, fue acusado de homicidio involuntario; homicidio por negligencia criminal; y posesión de arma por este incidente, ocurrido en torno a las 10:30 hora local (misma hora en Chile).

La Policía dijo que cuando los agentes llegaron al inmueble, encontraron en el living al menor de 14 años -identificado como Jasai Guy- inconsciente y con una herida de bala en el pecho. Posteriormente, fue trasladado a un hospital cercano, donde inmediatamente se constató su deceso.

El victimario había visitado a su primo en el quinto piso de un edificio, donde vivía con su padre -bombero de profesión- y su abuela, según reportaron medios locales.

AFIRMAN QUE AMBOS JUGABAN CON LA PISTOLA CUANDO SE DISPARÓ

Dushoun Almond, que dirige Brownsville In Violence Out, una organización contra la violencia dicho barrio, dijo que los familiares le habían comunicado que los adolescentes habían estado jugando con la pistola cuando se disparó. Aún no se ha aclarado cómo habían conseguido el arma.

Según un análisis publicado el pasado año por la revista Pediatrics, entre 2011 y 2021 la tasa de muertes por armas de fuego entre menores de 18 años aumentó un 87% en Estados Unidos, situándose como la principal causa de muerte en niños y adolescentes.

En una rueda de prensa, Eric González, fiscal del distrito de Brooklyn, anunció que se desbarató una banda que había matado a dos adolescentes en un lapso de tres años, y lamentó el número de víctimas que la violencia armada se está dando entre los jóvenes de Nueva York y de todo el país.