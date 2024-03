Kamala Harris anunció propuestas para frenar la violencia con armas

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, realizó este sábado una visita a la escuela de Parkland, en Florida, donde hace seis años un joven armado con un fusil semiautomático mató a 17 personas, y anunció posteriormente dos propuestas para combatir la violencia con armas.

Tras encontrarse con familiares de las víctimas y visitar el edificio de tres pisos clausurado tras el tiroteo -pero que se mantiene como quedó aquel día, con sangre en las paredes, marcas de balazos y ventanales destrozados-, Harris presentó dos propuestas del gobierno para implementar leyes de "bandera roja" en el combate contra la violencia de las armas en el país.

La vicepresidenta de EEUU se refirió al lanzamiento del Centro de Recursos para Órdenes de Protección contra Riesgos Extremos (ERPO, en inglés), que permitiría a las autoridades estatales y locales "optimizar" el uso de las leyes de "bandera roja" y tratar de "mantener las armas fuera del alcance de las personas en crisis".

Este tipo de leyes de alerta permite solicitar órdenes judiciales para desarmar a quienes puedan causarse daño a sí mismos o a los demás.

En segundo lugar, la vicepresidenta pidió a los estados que "aprueben leyes de alerta y utilicen los fondos" de la Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras (BSCA, en inglés), de 2022, para "ayudar a implementar las leyes ya promulgadas".

El tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland "se produjo después de existir señales de advertencia claras, pero no había herramientas para retirar el arma de fuego del tirador", señaló este sábado un comunicado de la Casa Blanca sobre la visita de Harris a esta escuela y el anuncio de las medidas.

To the families of Parkland: nobody should have to endure what you have experienced.



Our nation has a duty to remember this tragedy, bear witness to the pain each of you carry, and honor the memory of your loved ones with action that saves lives. pic.twitter.com/2ZZNVzDsuh