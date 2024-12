Tiroteo en escuela de Wisconsin deja tres muertos y seis heridos

Al menos tres personas murieron en un tiroteo registrado este lunes en una escuela cristiana en Madison, la capital de Wisconsin (EEUU), incluido el supuesto atacante, y seis más resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales, según las autoridades.

El jefe de la Policía de Madison, Shon Barnes, dijo en una rueda de prensa que al llegar a la escuela Abundant Life, poco antes de las 11:00 hora local (14:00 en Chile), hallaron a "múltiples víctimas heridas por arma de fuego", así como encontraron muerto al presunto responsable, que es "un joven".

Barnes destacó que los policías enviados a la escuela "nunca usaron sus armas", sino que encontraron al sospechoso ya fallecido allí, dando a entender que se suicidó, y creen que se trataba era un estudiante de la misma.

Por otra parte, no especificó si las víctimas son alumnos o trabajadores de la escuela, y agregó que los heridos tienen lesiones menores y otras que pueden ser mortales.

Tras reportes que elevaban la cifra de fallecidos a cinco, la Policía de Madison indicó en su página web y redes sociales que hay nueve víctimas del tiroteo en total incluidos tres fallecidos, lo que sitúa los heridos en seis.

