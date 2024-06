Tiroteos dejan tres muertos y una treintena de heridos en dos estados de EEUU

Dos tiroteos ocurridos la madrugada de este domingo, en los estados de Pensilvania y Ohio, en EE. UU. dejaron al menos tres muertos y una treintena de heridos.



Uno de ellos tuvo lugar en un bar de Pittsburgh (Pensilvania), y causó dos muertos y siete lesionados, uno de ellos de gravedad, informaron las autoridades locales.

El suceso se registró en el Ballers Hookah Lounge and Cigar Bar, en la localidad de Penn Hills, cuando al parecer se produjo un altercado dentro del bar y varios individuos abrieron fuego, según informó la policía del Condado de Allegheny.

A su llegada al lugar de los hechos, los efectivos encontraron al interior del local los cuerpos de un hombre y una mujer.

Posteriormente, los agentes descubrieron a siete personas con heridas de bala, que fueron transportadas a un hospital local, una de ellas en condición crítica.

Por el momento, las autoridades, que mantienen una investigación en curso, no han dado a conocer la identidad de los fallecidos ni han informado si hay detenidos tras el suceso.

#BREAKING : @AlleghenyCoPD say man & woman dead & 7 injured after fight led to shooting inside Ballers Hookah Lounge & Cigar Bar on Laketon in Penn Hills just before 3 am 1 critical, 6 w/ serious non-life-threatening injuries - 4 men, 3 women 2 or more shooters at large @KDKA pic.twitter.com/6mOB991Hvj

En paralelo, el otro tiroteo ocurrió en Ohio, en el medio oeste de Estados Unidos, y dejó una persona muerta y al menos 24 heridas, confirmó el alcalde de la ciudad, Shammas Malik.

Según el alcalde de Akron y la Policía local, varios efectivos acudieron a una intersección de la ciudad, ubicada unos 64 kilómetros al sur de Cleveland, poco después de la medianoche tras recibir llamadas de emergencia relacionadas a disparos en el área.

Casi al mismo tiempo que los efectivos llegaron al lugar de los hechos, donde hallaron un arma de fuego y varios casquillos de bala, las autoridades recibieron avisos de hospitales locales que daban cuenta del ingreso de personas con heridas de bala.

De acuerdo con la Policía local, un total de 25 personas recibieron disparos con arma de fuego, entre ellas la víctima mortal. Según el canal NBC News, el fallecido es un hombre de 27 años.

Portavoces del Summa Health System de Akron señalaron que a este centro hospitalario llegaron 15 personas, una de ellas ya fallecida y otra en condición crítica.

Las autoridades, que mantienen una investigación en curso, no han dado cuenta sobre la detención de algún sospecho ni sobre las posibles motivaciones del hecho, y han pedido a quien pudiera tener información relevante comunicarse con ellos.

Just after midnight, APD received several calls regarding shots being fired in the area of Kelly Ave. and 8th Ave. Officers immediately responded. In total, there are 25 gunshot victims, including one confirmed fatality. Mayor Malik and Chief Harding have released the following: pic.twitter.com/2I0GeM7OQK