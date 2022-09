Hombre intentó ingresar desnudo a un juicio en su contra por exhibicionismo

Un hombre de Valencia, España, intentó ingresar desnudo a un juicio en su contra por exhibicionismo, tras haberse paseado sin ropa por la calle en una ocasión anterior.

El hombre identificado como Alejandro Coloma, acudió totalmente desnudo al juzgado, pero tres agentes de la Guardia Civil le impidieron el paso. Posteriormente, otros cinco policías lo obligaron a vestirse, con la advertencia de que sería sancionado si no lo hacía, dado que en ese momento un menor también estaba ingresando al edificio.

El abogado del hombre, Pablo Mora, aseguró a EFE que a su cliente "lo condenaron por entrar a una comisaría desnudo. La mayoría de sanciones que le ponen no suelen ser por la vía penal, sino por vulneración del artículo 37 de la conocida como Ley Mordaza, que sanciona el exhibicionismo obsceno cuando no sea delito, es decir, cuando no se produzca ante menores".

"Nosotros no creemos que sea obsceno ir por la calle desnudo. Sí masturbarse o hacer actos obscenos. Entendemos que ir desnudo es ejercer la libertad ideológica", concluyó el abogado.