Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago33.3°
Humedad19%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | España

Pequeño pueblo español dice ser el "lugar de La Mancha" original del Quijote de Cervantes

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La localidad de Miguel Esteban presentó una acabada investigación -con evidencias documentales y geográficas- para reclamar reconocimiento en relación con esta obra clave de la cultura universal.

El análisis se basa en hallazgos de archivos parroquiales y de órdenes militares, señalando a hidalgos reales como fuente de inspiración de las correrías del "caballero de la triste figura".

Pequeño pueblo español dice ser el
 Pinterest (referencial)

Sorprendentes coincidencias emergen en el estudio, abarcando desde los icónicos ataques a molinos de viento y duelos con lanza, hasta apaleamientos de curas e hidalgos melancólicos.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La localidad española Miguel Esteban, en Toledo (centro), posee un estudio que, a su juicio, prueba que es "el lugar de la Mancha" que aparece en la célebre novela de Miguel de Cervantes "Don Quijote de la Mancha".

El estudio está basado en numerosa documentación encontrada en archivos parroquiales y de órdenes militares sobre hidalgos citados en el libro.

El Ayuntamiento del municipio manchego, de cerca de 5.000 habitantes, presenta este viernes el estudio en la Casa de Castilla-la Mancha en Madrid.

"El lugar de La Mancha, cuyo nombre está al lado de El Toboso" es el nombre del estudio, que recoge nuevas evidencias documentales y geográficas sobre la posible identificación como ese lugar al que Cervantes hace referencia al principio de su obra.

La nueva propuesta se basa "en la idea profusamente documentada en los archivos parroquiales y de las Órdenes Militares de que el Quijote y el Persiles de Miguel de Cervantes están basados en los hidalgos Acuña, Carrión, Villaseñor y Ludeña, que el escritor cita expresamente, y en sus correrías en la Mancha del siglo XVI", explicaron a la agencia de noticias EFE fuentes municipales.

 

Imagen foto_00000002
A pesar de haber sido históricamente ignorado por el cervantismo, la propuesta de Miguel Esteban recupera fuerza gracias a recientes perspectivas de filósofos y novelistas españoles. (FOTO: archivo)

Los detalles de las coincidencias encontradas

Las coincidencias son "amplias" y van desde los ataques a los molinos de viento, los duelos con lanza, caballeros que no lo son, apaleamientos de curas, hidalgos muertos de melancolía y hasta sobrinas nobles huérfanas.

Cuando surgió el cervantismo, apenas hubo nadie que defendiera a Miguel Esteban a pesar de las múltiples citas que hay a esta comarca en Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, recientemente hubo propuestas de filósofos y novelistas españoles, como Ciriaco Morón Arroyo o José María Merino, que abrieron "nuevas perspectivas" sobre este tema.

De hecho, en los últimos años, este pueblo ha sido objeto de estudio por parte de investigadores que sostienen que podría corresponderse con el origen del personaje y de los primeros capítulos de la obra cervantina; su ubicación, a una legua de El Toboso (el pueblo de Dulcinea y Don Quijote en la novela), y la presencia histórica de familias hidalgas entre los siglos XIV y XVII refuerzan la hipótesis.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada