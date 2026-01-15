Francia pondrá más medios militares terrestres, aéreos y marítimos en Groenlandia

El presidente francés, Emmanuel Macron, indicó este jueves que "en los próximos días" su país va a enviar a Groenlandia "medios terrestres, aéreos y marítimos" que se sumarán a la quincena de militares que llegaron hoy para participar en la misión europea ante las amenazas lanzadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Macron, en un discurso de felicitación del año nuevo a las Fuerzas Armadas en la base de Istres (sureste), subrayó que el papel de Francia es mostrarse "disponible" y respaldar a "un Estado soberano", en alusión a Dinamarca.

"Los europeos tienen una responsabilidad particular" en Groenlandia, subrayó, porque es un territorio de un país de la Unión Europea y socio de la OTAN.

Este jueves llegó a Groenlandia un destacamento de una quincena de militares franceses, especialistas de alta montaña, a petición de Dinamarca, para participar en unas maniobras con soldados de otros países europeos que también han anunciado su presencia, como Alemania, Suecia y Noruega.

Aunque en su discurso Macron no citó directamente a Estados Unidos, sí que lo hizo de forma indirecta y clara cuando refiriéndose a sus "aliados" se quejó de "un nuevo colonialismo por parte de algunos".

El miércoles, el presidente francés, además de subrayar su solidaridad con Dinamarca por la presión a la que está sometida con las declaraciones de Trump sobre Groenlandia, había advertido de que una eventual violación de su soberanía en esa isla del Ártico tendría "consecuencias en cadena sin precedentes".