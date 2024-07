Al menos 17 muertos en ataque ruso contra Kiev: Misil impactó un hospital infantil

Al menos 17 personas fallecieron y otras 41 resultaron heridas durante un masivo ataque ruso contra Kiev este lunes, en el que también resultó dañado un hospital infantil, según señalaron las autoridades locales.

El alcalde de la capital, Vitali Klichkó, informó en el canal de la Administración de la Ciudad de Kiev, que dos hombres heridos en el ataque murieron posteriormente en un hospital, sin indicar si estos ya estaban incluidos en las cifras preliminares de fallecidos proporcionados hasta el momento.

Los pacientes del hospital infantil alcanzado por un misil ruso están siendo evacuados a hospitales municipales, mientras que se teme que haya aún personas debajo de los escombros, que los servicios de emergencia ucranianos están retirando.

Según el jefe de la Administración Militar Regional, Serguí Popko, cinco niños fueron sacados del edificio destruido para volver a ser hospitalizados.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, señaló en Telegram que el hospital infantil Ojmatdit de Kiev "es uno de los más importantes no sólo de Ucrania, sino también de Europa".

"Ojmatdit ha salvado y devuelto la salud a miles de niños", enfatizó.

"Ahora el hospital ha resultado dañado por un ataque ruso, con personas atrapadas entre los escombros, y se desconoce el número exacto de heridos y muertos. Ahora todo el mundo está ayudando a retirar los escombros: médicos y gente corriente", explicó.

Okhmatdyt Children's Hospital in Kyiv. One of the most important CHILDREN’S hospitals not only in Ukraine, but also in Europe. Okhmatdyt has been saving and restoring the health of thousands of children.



Now that the hospital has been damaged by a Russian strike, there are… pic.twitter.com/TmRlUmSBri