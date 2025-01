Al menos cuatro civiles muertos tras ataque ruso contra Kiev

Al menos cuatro personas fallecieron este sábado en un ataque de Rusia con misiles balísticos contra Kiev, informó el jefe de la Administración Militar de la capital ucraniana, Timur Tkachenko.

"Desgraciadamente, ya tenemos cuatro muertos en el distrito de Shevchenkivski y tres heridos", escribió en el canal de Telegram de la capital.

Según un comunicado de la Fiscalía General, que ha abierto una investigación por un crimen de guerra, un guardia de seguridad de un establecimiento de alimentación murió en el ataque, así como tres personas que se encontraban en un minibús.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, señaló en la red social X que los muertos fueron causados por la caída de escombros de los misiles derribados.

In the early hours of the morning, the enemy launched a ballistic strike on the center of Kyiv. The area was affected by falling debris. Three people are confirmed dead, and three others were wounded. My condolences to their families and loved ones. Residential buildings, a metro… pic.twitter.com/pCw8boyj4V