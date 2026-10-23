Ni generales ni ministros: Melania Trump consiguió una tregua entre Ucrania y Rusia

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció este viernes que ayudó a concretar un acuerdo de alto el fuego local entre las fuerzas de Ucrania y Rusia, a partir del próximo 29 de octubre, en Oleshki, ciudad al "borde del desastre" en la línea del frente.

"Ambas naciones acordaron detener temporalmente toda acción militar en Oleshki para permitir la entrada de ayuda humanitaria y preparar la evacuación de la población civil a través de un corredor seguro designado", informó en un comunicado la oficina de la esposa del presidente Donald Trump.

Según la Casa Blanca, la primera dama "inició conversaciones con ambos países y, en su función oficial de Intermediaria Exclusiva, logró que las partes acordaran los objetivos, los procedimientos técnicos, el calendario, los procesos y las condiciones" del cese el fuego localizado.

La esposa del mandatario advirtió que la localidad de Oleshki se encuentra al borde del colapso humanitario. (FOTO: EFE)

Horas después del anuncio, Donald Trump elogió ante la prensa la labor de su esposa y afirmó que "ambas partes están cooperando con ella".

Sobre la posible participación de la primera dama en una cumbre de paz entre Kiev y Moscú respondió: "No es la peor idea que he escuchado", aunque insistió en que ella permanece enfocada en facilitar el regreso de niños separados de sus familias por la guerra.

Evacuación coordinada por civiles y supervisión periodística

Melania Trump y su representante "trabajaron directamente con las autoridades rusas y ucranianas" indica la comunicación de la Casa Blanca, que describe la situación de Oleshki, en el sur de Ucrania, como "crítica", con una población de "personas mayores que necesitan urgentemente atención médica, medicamentos, alimentos y agua potable".

"Los habitantes de Oleshki tienen un suministro eléctrico limitado, viven rodeados de carreteras minadas y sufren ataques militares frecuentes. Resultaba evidente que, sin mi intervención, habría sido imposible hacer llegar ayuda humanitaria a la ciudad o evacuar a las personas mayores", dijo la primera dama estadounidense.

"Preveo que algunos querrán ir a Rusia y otros a Ucrania", puntualizó la primera damarespecto al destino de los evacuados. (FOTO: EFE)

Añadió que los responsables de visitar a los habitantes de la ciudad y determinar la asistencia necesaria serán representantes "civiles, no militares, de ambos países" y precisó que "quienes deseen ser evacuados recibirán apoyo coordinado y transporte al destino que elijan".

"Preveo que algunos querrán ir a Rusia y otros a Ucrania", afirmó la primera dama, quien informó que un "medio de comunicación estadounidense imparcial" acompañará a los equipos ruso y ucraniano en el terreno para documentar el proceso, sin entrar en detalles.

También advirtió de que Moscú y Kiev "designaron rápidamente equipos para coordinar la compleja logística necesaria, incluidas las labores de desminado" en el área.

Donald Trump respaldó la iniciativa y aseguró que "ambas partes están cooperando con ella". (FOTO: Pexels)

Respaldo de Donald Trump y antecedentes diplomáticos

De acuerdo con el comunicado, Melania Trump tuvo conocimiento de la "emergencia" en la ciudad durante una conversación privada en un evento que organizó en Nueva York, como parte de su agenda durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, a fines de septiembre pasado.

Trump aludió a su experiencia como mediadora en negociaciones anteriores para propiciar el regreso de niños rusos y ucranianos separados por la guerra y especificó que utilizó el mismo canal de comunicación establecido con ambas naciones para materializar las reunificaciones, por las que han regresado ya 34 menores.

El anuncio del cese el fuego localizado tiene lugar después de que el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, para mediar en la guerra en Ucrania, se reuniera por separado con los presidentes ucraniano, Volodímir Zelenski, y ruso, Vladímir Putin, para relanzar el estancado diálogo de paz.