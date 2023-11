Putin admitió que "hay que pensar como detener la tragedia" en Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió hoy que "hay que pensar cómo detener esta tragedia", en alusión a la guerra en Ucrania durante su intervención en la cumbre virtual de líderes del G20.

"Por supuesto, las acciones militares son siempre una tragedia para personas y familias concretas, y para el país en general. Sin lugar a dudas, hay que pensar en cómo detener esta tragedia", dijo Putin durante en un intervención transmitida por la televisión pública, al tiempo que añadió que Rusia "nunca" se ha negado a entablar negociaciones de paz con Kiev.

Putin recordó que fue el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien prohibió por decreto dialogar con Rusia para poner fin a la contienda que Moscú inició en febrero de 2022.

Además, aludió a los colegas que se mostraron "conmocionados" con las consecuencias de la "agresión" rusa contra el país vecino.

"Entiendo que la guerra, la muerte de personas, no puede no conmover. ¿Y el golpe sangriento en Ucrania en 2014 que desembocó en la guerra del régimen de Kiev contra su propio pueblo en el Donbás? ¿Eso no conmueve?", dijo.

Y añadió: "Y el exterminio de la población civil en Palestina, en la Franja de Gaza, ¿no impresiona? Y el hecho de que médicos tengan que operar a niños (...), utilizar escalpelos en cuerpos de niños sin anestesia, ¿no impacta?".

"Y que el secretario general de la ONU diga que Gaza se ha convertido en un gran cementerio infantil, ¿no conmueve?", resaltó.

La cumbre virtual de líderes del G20, convocada por la anfitriona India, cuenta por primera vez con Putin desde el estallido del conflicto en Ucrania, ya que no acudió a las dos citas presidenciales del organismo posteriores, celebradas en Indonesia en 2022 y en la India en septiembre pasado.

La cumbre cuenta con la presencia de los representantes de más de 35 Estados y organismos internacionales, entre ellos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres; el presidente de Brasil, Luiz Inácio da Silva; su homólogo francés, Emmanuel Macron, el presidente de España, Pedro Sánchez, o el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Sin embargo, la lista de ausentes es corta pero notable, entre ellos el presidente estadounidense, Joe Biden, principal contrapeso de Putin en el panorama internacional. Además a la cita de hoy se volvió a ausentar el presidente chino, Xi Jinping, siendo reemplazado por el primer ministro chino, Li Qiang.