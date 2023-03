Ucrania recibió sus primeros tanques británicos

El ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Reznikov, anunció hoy la llegada al país de los primeros tanques "Challenger 2" de fabricación británica que el Gobierno de Londres se había comprometido a entregar a Kiev.

"Estos tanques, suministrados por el Reino Unido, han llegado recientemente a nuestro país", escribió Reznikov en su cuenta de Twitter, añadiendo que "estas fantásticas máquinas pronto comenzarán sus misiones de combate".

La noticia de la llegada de los tanques se conoce un día después de que los soldados ucranianos que se formaban en el Reino Unido en el manejo de estos blindados regresaran a Ucrania tras completar su instrucción.

El Reino Unido tiene previsto enviar a Ucrania 14 tanques "Challenger". En su mensaje de Twitter, Reznikov no especificó el número de blindados que han llegado ya a Ucrania.

Junto a su mensaje, Reznikov publicó un video en el que se ven al menos seis tanques en los que ondean banderas ucranianas. El ministro de Defensa de Ucrania aparece subido a uno de ellos y agradece al pueblo y al Gobierno británicos esta nueva entrega de ayuda militar a Ucrania.

It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.

Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.

These fantastic machines will soon begin their combat missions.

Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the 🇬🇧 people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN