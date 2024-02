Zelenski pide a la UE que destine cinco mil millones de dólares al año en ayuda militar a Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió ante el Consejo Europeo que apruebe -en su reunión de este jueves- destinar cinco mil millones de euros (5,4 mil millones de dólares) en ayuda militar a Kiev para cada uno de los próximos cuatro años.

"La inteligencia ha confirmado que Rusia recibirá un millón de municiones de artillería de Piongyang", declaró Zelenski en alusión a Corea del Norte ante los líderes de la Unión Europea (UE) por videoconferencia.

"Es una señal de competición global que Europa no puede permitirse perder", señaló.

En esa línea, el mandatario lamentó los "retrasos" en el cumplimiento del plan de la UE para suministrar esa misma cantidad de proyectiles a Ucrania.

