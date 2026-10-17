Decenas de personas fueron detenidas esta mañana en París durante controles llevados a cabo con ocasión de la jornada de protestas sociales que se había materializado en concentraciones y bloqueos en diferentes puntos por todo el país.

Las fuerzas del orden intervinieron para dispersar dos concentraciones, una de carácter sindical formada por un centenar de personas en la zona norte de la capital y otra de estudiantes de liceos que se había iniciado en la calle de Rennes, precisó la Prefectura de Policía de París.

En el centro de Marsella, se quemaron contenedores de basura y otro material urbano ante una concentración de varios cientos de personas en el centro de la que es la segunda mayor ciudad francesa, en la costa mediterránea.

En Lyon (centro-este), la tercera mayor urbe del país, hubo concentraciones en la refinería de Feyzin, junto a una autopista varios kilómetros al sur, pero también en varios puntos de la ciudad, alguna de las cuales fueron dispersadas por la policía con el argumento de que pretendían obstaculizar la circulación.

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