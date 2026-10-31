Ni las advertencias policiales ni el riesgo de multas impidieron que muchas personas salieran este sábado a protestar en París con la cara tapada, aprovechando la coincidencia con Halloween para desafiar el estricto veto francés al uso de máscaras en manifestaciones.

Que la celebración de la víspera del Día de los Muertos y la manifestación coincidieran el mismo día puso en alerta a la policía francesa, aún conmocionada por las escenas de caos y violencia urbana del pasado 17 de octubre, cuando más de 3.000 comercios fueron saqueados en toda Francia y se incendiaron edificios públicos como el Ayuntamiento de Limoges.

Según la legislación francesa, ocultar deliberadamente el rostro en una manifestación conlleva una sanción de hasta 1.500 euros (cerca de 1,7 millones de pesos), al considerarse una forma de encubrir la identidad con vistas a cometer actos vandálicos.

El recorrido periférico autorizado por la Prefectura de Policía de París, desde la Porte de Bagnolet (este) hasta la de Charenton (sur) -tras denegar la petición de los convocantes de cruzar el centro de París-, congregó a una comitiva heterogénea en edades y demandas que, en su arranque, adoptó el ambiente festivo propio de Halloween.

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