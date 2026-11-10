Agresión a una concejala marcó la última jornada de protestas estudiantiles en Francia

La nueva jornada en Francia de protestas estudiantiles, convocada por los sindicatos de educación pública y por organizaciones de alumnos, estuvo marcada este martes por la agresión a la concejala en la región parisina Angela Pascoa Dos Santos, que el presidente, Emmanuel Macron, pidió que se castigue "con la mayor firmeza".

La regidora acudió a las puertas de un instituto, donde elementos violentos habían incendiado contenedores para evitar la entrada al establecimiento, a fin de intentar mediar entre los manifestantes y las fuerzas del orden cuando recibió el impacto de una botella de combustible, por lo que fue trasladada al hospital.

"La violencia no tiene sitio en la democracia. Estos hechos no tienen nada que ver con la expresión de reivindicaciones: son fruto de la brutalidad y la intimidación y deben ser castigados con la mayor firmeza", señaló Macron en la red social X.

El presidente consideró "inaceptable" el ataque a un cargo público y expresó su solidaridad con la concejala agredida y con "el conjunto del personal educativo, sobre todo los directores, que están siendo el blanco de la violencia".

"Esto ya no son reivindicaciones de alumnos de instituto, afrontamos comportamientos criminales", reaccionó el ministro de Educación, Edouard Geffray, en declaraciones a la prensa.

Los hechos tuvieron lugar en el instituto Gaston-Bachelard de Chelles, a 30 kilómetros al este de la capital, y provocaron que la concejala presentara una denuncia por "intento de asesinato", según reveló la presidenta de la región, Valérie Pécresse, que se trasladó hasta allí.

También el ministro del Interior, Laurent Nuñez, en el punto de mira de los manifestantes que le reprochan exceso de fuerza policial, condenó los actos y los consideró "violencia urbana", mientras que la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, pidió que el autor "sea juzgado a la altura de la gravedad de los hechos".

"Fruto de la frustración por la respuesta del Ejecutivo"

as organizaciones estudiantiles también condenaron esa agresión y todo acto de violencia que, dijeron, "son fruto de la frustración por la respuesta del Ejecutivo, cuyas consecuencias acaban afectando al personal educativo".

En el mismo instituto varios alumnos también lanzaron artefactos pirotécnicos al interior el lunes para evitar que hubiera clases.

El responsable de Educación aseguró que la mayor parte de los alumnos fueron a clase y su departamento afirmó que solo medio centenar de institutos están bloqueados, mientras que el vocero del Gobierno, Mathieu Lefèvre, aseguró que casi 300 docentes han sido agredidos desde el inicio del movimiento de protesta y consideró esos actos "inaceptables".

Ese hecho marcó la nueva jornada de protestas, convocadas esta vez por los sindicatos de docentes, que tiene convocadas manifestaciones en diferentes puntos del país.

Reunión con el Gobierno

Los sindicatos estudiantiles fueron recibidos el lunes por el primer ministro, Sébastien Lecornu, cuyas concesiones no los convencieron para abandonar las protestas.

A la salida del encuentro hicieron saber que mantienen el llamado al bloqueo de institutos, al tiempo que se sumarían a la manifestación de este martes y a las que se convoquen los próximos sábados. Asimismo, se sumarán al nuevo llamado a la huelga general del 17 de noviembre.

Tampoco logró frenar las protestas de los sindicatos obreros, que piden medidas para mejorar el poder adquisitivo, con su anuncio de una subida del 1,6% del salario mínimo y la promesa de reducir los impuestos patronales a condición de que suban los sueldos en las negociaciones por los convenios colectivos de las próximas semanas.

Mientras que la CGT, el segundo sindicato del país, convocó una nueva jornada de huelga general para el 17 de noviembre, la líder del primero, la CFDT, Marylise Léon, pidió tiempo para estudiar las medidas del Ejecutivo antes de sumarse a esa convocatoria.