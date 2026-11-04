Francia volverá a desplegar 70.000 agentes este jueves al detectar "riesgos" de violencia

El ministro francés de Interior, Laurent Nuñez, anunció hoy que mañana se repetirá el dispositivo de seguridad de los dos últimos sábados, con 70.000 agentes desplegados, ante la jornada de huelga general convocada para este jueves, al haber detectado "riesgo" de que se produzcan actos violentos.

"Los servicios de inteligencia han detectado que hay movimientos de ultraizquierda que buscan participar en las manifestaciones sindicales para hacerlas degenerar con grupos violentos para atacar comercios", dijo Nuñez en una conferencia de prensa.